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Экс-советник Байдена назвал главную проблему президента США

ВАШИНГТОН, 7 июл — РИА Новости. Проблема президента США Джо Байдена — не возраст, а способность функционировать в роли главы государства, считает его бывший советник, проректор Университета Пенсильвании Иезекииль Эмануэль.

Источник: AFP 2023

Эмануэль работал в команде Байдена в роли советника по политике во время пандемии COVID-19.

«Проблема Джо Байдена не в его возрасте. Она заключается в способности функционировать», — написал он в своей колонке, опубликованной в интернет-издании Atlantic.

По оценке Эмануэля, онколога по профессии и брата посла США в Японии Рама Эмануэля, Байдену следует выйти из гонки и завершить свою кампанию по переизбранию. Он считает, что провальные для президента США дебаты с экс-президентом Дональдом Трампом 27 июня не стали чем-то уникальным.

«У Байдена в период его президентства бывали хорошие и плохие дни, но дипломаты, журналисты и даже законодатели-демократы замечают и комментируют его растущие когнитивные проблемы в последние месяцы», — подчеркнул экс-советник президента США.

Байден, старейший президент в истории США, нередко дает своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством.

Байден Джо