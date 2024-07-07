Экс-советник Байдена назвал главную проблему президента США

Эмануэль работал в команде Байдена в роли советника по политике во время пандемии COVID-19.
«Проблема Джо Байдена не в его возрасте. Она заключается в способности функционировать», — написал он в своей колонке, опубликованной в интернет-издании Atlantic.
По оценке Эмануэля, онколога по профессии и брата посла США в Японии Рама Эмануэля, Байдену следует выйти из гонки и завершить свою кампанию по переизбранию. Он считает, что провальные для президента США дебаты с экс-президентом Дональдом Трампом 27 июня не стали чем-то уникальным.
«У Байдена в период его президентства бывали хорошие и плохие дни, но дипломаты, журналисты и даже законодатели-демократы замечают и комментируют его растущие когнитивные проблемы в последние месяцы», — подчеркнул экс-советник президента США.
Байден, старейший президент в истории США, нередко дает своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством.