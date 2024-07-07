Экс-советник Байдена назвал главную проблему президента США

По оценке Эмануэля, онколога по профессии и брата посла США в Японии Рама Эмануэля, Байдену следует выйти из гонки и завершить свою кампанию по переизбранию. Он считает, что провальные для президента США дебаты с экс-президентом Дональдом Трампом 27 июня не стали чем-то уникальным.