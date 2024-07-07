Захарова прокомментировала сообщения об убийстве российского пленного

В интернете не раз появлялись видео расправы или пыток над российскими военными. Так, в сентябре 2023 года опубликовали видеоролик, на котором украинские боевики отправили пленных российских солдат на минное поле. Кроме того, в ноябре 2022 года появилось видео, где украинские военные расстреливают солдат, сдавшихся в плен и лежащих на земле. Также появлялись кадры, на которых пленным россиянам прострелили ноги. Кроме того, вернувшиеся из украинского плена военные рассказали о пытках: на допросе отрезали пальцы, простреливали ноги, били арматурой и током.