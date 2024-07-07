Захарова прокомментировала сообщения об убийстве российского пленного

Ранее американская газета The New York Times со ссылкой на медика так называемого международного «добровольческого отряда» на Украине Chosen (наемники, действующие в интересах ВСУ) Каспара Гроссе сообщила, что прокиевские боевики жестоко убили российского пленного, который просил о медицинской помощи. Кроме того, Гроссе признался, что это не единственный случай проявления жестокости со стороны прокиевских боевиков и наемников в зоне боевых действий. Он также рассказал, как один из наемников Chosen бросил гранату в пленного российского военного.
«Вы знаете, смешно наблюдать за тем, как американские журналисты, издания, газеты, телевидение, интернет-платформы делают вид о том, что якобы ничего не знали из того, каким издевательствам подвергается мирное население Донбасса, сейчас уже новых российских регионов от киевского режима, делают вид, что не знают о пытках, в отношении людей, которые попали к ним в лапы, в лапы ВСУ, нацбатов и так далее. Смешно!» — заявила Захарова «Известиям».
«Все это является открытыми фактами, о которых ни слова не говорят американские журналисты», — подчеркнула представитель МИД.
Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил РИА Новости, что все данные, предоставленные New York Times, будут проверены, Москва также потребует этого от международных организаций.
В интернете не раз появлялись видео расправы или пыток над российскими военными. Так, в сентябре 2023 года опубликовали видеоролик, на котором украинские боевики отправили пленных российских солдат на минное поле. Кроме того, в ноябре 2022 года появилось видео, где украинские военные расстреливают солдат, сдавшихся в плен и лежащих на земле. Также появлялись кадры, на которых пленным россиянам прострелили ноги. Кроме того, вернувшиеся из украинского плена военные рассказали о пытках: на допросе отрезали пальцы, простреливали ноги, били арматурой и током.
Минобороны России ранее сообщало об уничтожении наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран и регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. Ведомство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного. По данным министерства, в целом за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать 5 962 боевика.