СМИ: в штабе Байдена обещают больше не давать список вопросов интервьюерам

Ранее ведущая радиостанции WURD в городе Филадельфия, штат Пенсильвания, Андреа Лоуфул-Сандерс заявила телеканалу CNN, что заранее получила от Белого дома список вопросов, которые можно было задать американскому лидеру в ходе прошедшего в среду интервью. Ведущий радиостанции Civic Media в американском штате Висконсин Эрл Инграм, который на этой неделе брал интервью у Байдена, также заявил о том, что ему дали вопросы, которые следовало задать главе государства.
«Хотя интервьюеры всегда были вольны задавать любые вопросы, которые им нравятся, в дальнейшем мы будем воздерживаться от предложения рекомендуемых вопросов», — заявил телеканалу источник.
Несмотря на заранее подготовленный список вопросов, интервью Байдена на радио WURD не обошлось без эксцессов. Президент США, вспоминая о своих политических достижениях, дал повод думать, что считает себя чернокожей женщиной, заявив, что горд быть «первым вице-президентом, первая чернокожая женщина» и служить вместе с чернокожим президентом.
Байден имел в виду, что занимал должность вице-президента во время правления афроамериканца Барака Обамы, а когда сам стал президентом, назначил на этот пост темнокожую Камалу Харрис. Неспособность четко сформулировать мысль вызвала насмешки в социальных сетях и ряде изданий.
Байден, старейший президент в истории США, нередко дает своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством.