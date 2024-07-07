СМИ: в штабе Байдена обещают больше не давать список вопросов интервьюерам

Ранее ведущая радиостанции WURD в городе Филадельфия, штат Пенсильвания, Андреа Лоуфул-Сандерс заявила телеканалу CNN, что заранее получила от Белого дома список вопросов, которые можно было задать американскому лидеру в ходе прошедшего в среду интервью. Ведущий радиостанции Civic Media в американском штате Висконсин Эрл Инграм, который на этой неделе брал интервью у Байдена, также заявил о том, что ему дали вопросы, которые следовало задать главе государства.