Politico узнала о тревоге в НАТО из-за Байдена

После дебатов с Трампом, где Байден выглядел растерянно и запинался, усилились сомнения, в том числе среди демократов, от которых он намерен баллотироваться, в его способности победить на выборах. В связи с этим в партии обсуждают возможную замену кандидатуре Байдена, например, на вице-президента Камалу Харрис. Некоторые демократы и их спонсоры призвали Байдена выйти из предвыборной гонки. Однако действующий президент заявил, что будет баллотироваться. 7 июля демократы обсудят его выдвижение, сообщал NBC News.