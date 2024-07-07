«Кто-то сможет их удержать?»: в Киеве испугались прорыва границы

По его словам, не имея возможности защититься от произвола военкоматов в судах, украинцы все чаще прибегают к «спорным действиям», которые по закону нельзя одобрять, но невозможно осуждать с точки зрения морали. При этом сложно объяснить жителю «условной Ворохты», почему он не может выехать с Украины и должен идти в армию в ситуации, когда приятели Владимира Зеленского «с астмой» ездят в США.