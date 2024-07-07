«Кто-то сможет их удержать?»: в Киеве испугались прорыва границы

Парламентарий прокомментировал произошедший на этой неделе случай в Ивано-Франковской области, когда жители поселка Ворохта перекрыли трассу в знак протеста против установки блокпоста военными.
«Ни в коем случае не одобряю нападение на ТЦК-шников (сотрудников военкомата. — Прим. ред.) в селе Ворохта, где установили незаконный блокпост, но предполагаю, что подобные ситуации могут стать системным явлением», — написал Дубинский.
По его словам, не имея возможности защититься от произвола военкоматов в судах, украинцы все чаще прибегают к «спорным действиям», которые по закону нельзя одобрять, но невозможно осуждать с точки зрения морали. При этом сложно объяснить жителю «условной Ворохты», почему он не может выехать с Украины и должен идти в армию в ситуации, когда приятели Владимира Зеленского «с астмой» ездят в США.
«И нужно крепко задуматься, что делать, если условные жители условного села, устав от этого <…>, решат организованно перейти границу в пункте пропуска. Они имеют на это право по конституции. Кто-то сможет их удержать? Как? И что делать потом с остальными, если эти уйдут? А ведь такой сценарий кажется фантастическим все меньше и меньше», — резюмировал депутат.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах в неизвестном направлении, нередко избивая и применяя к ним силу.
В середине мая на Украине вступил в силу закон об усилении мобилизации. Военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации действующих военнослужащих в документе не прописаны.