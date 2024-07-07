В Красноярском крае иноагентам запретят быть депутатами и помогать им

В Красноярске иноагентам хотят запретить участвовать в политике и помогать местным депутатам. Инициативу озвучила депутата Заксобрания Красноярского края Галина Ампилогова.
Изменения предлагается внести в закон региона «О государственных должностях Красноярского края». Для лиц, признанных иноагентами, планируют ограничить доступ к должностям в органах публичной власти, в том числе государственной, гражданской и муниципальной службы.
Для депутатов Заксобрания предлагают ввести новую причину для досрочного снятия полномочий — получение статуса иноагента.
Таким образом, по словам парламентариев, краевое законодательство приводят в соответствие с федеральными законами.
Ранее сообщалось о том, что вице-спикера Заксобрания Красноярского края Андрея Новака исключили из комиссии по этике.