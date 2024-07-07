Постпред Крыма обвинил НАТО в захвате исторических территорий России

«НАТО демонтировали в одностороннем порядке систему безопасности, существовавшую с Россией до 1997 года, и осуществили вероломную экспансию на восток. Их политика в отношении Украины — это захват территорий, входивших ранее в историческую Россию и СССР», — сказал Мурадов РИА Новости.
По его словам, коллективный Запад не заинтересован в урегулировании конфликта на Украине, так как рассматривает эту территорию как зону своего геополитического и военного освоения, которая необходима для попытки нанесения России стратегического поражения.
«Поэтому только полный разгром бандеровской Украины и достижение целей СВО — это обязательное условие для начала предметного разговора с США и НАТО по вопросам всеобъемлющей безопасности и стратегической стабильности. Половинчатые решения здесь не сработают», — сказал Мурадов.