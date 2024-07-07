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Постпред Крыма обвинил НАТО в захвате исторических территорий России

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл — РИА Новости. Постоянный представитель Республики Крым при президенте России — вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов назвал политику НАТО в отношении Украины захватом территорий, входивших ранее в историческую Россию.

Источник: РИА "Новости"

«НАТО демонтировали в одностороннем порядке систему безопасности, существовавшую с Россией до 1997 года, и осуществили вероломную экспансию на восток. Их политика в отношении Украины — это захват территорий, входивших ранее в историческую Россию и СССР», — сказал Мурадов РИА Новости.

По его словам, коллективный Запад не заинтересован в урегулировании конфликта на Украине, так как рассматривает эту территорию как зону своего геополитического и военного освоения, которая необходима для попытки нанесения России стратегического поражения.

«Поэтому только полный разгром бандеровской Украины и достижение целей СВО — это обязательное условие для начала предметного разговора с США и НАТО по вопросам всеобъемлющей безопасности и стратегической стабильности. Половинчатые решения здесь не сработают», — сказал Мурадов.

НАТО