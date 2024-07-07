Как утверждается в статье, нынешние события продемонстрировали дальновидность российского президента в вопросе Курил. По мнению китайских журналистов, если бы РФ согласилась на предложение Японии, она могла поставить под угрозу свою национальную безопасность. Авторы допустили, что Токио мог бы разрешить США развернуть на Курилах военные базы, а подобный сценарий неприемлем для России.