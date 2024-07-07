Что ждать от второго тура парламентских выборов во Франции

За неделю между турами 210 кандидатов от левых и сторонников Макрона, которые прошли во второй раунд, отказались от участия в нем, чтобы снизить шансы кандидатов RN. Проведенный после окончательного формирования списков опрос американской исследовательской компании Harris Interactive показал, что эта тактика сработала. Согласно выводам социологов, партия Ле Пен не сможет добиться 289 мест и вряд ли сможет сформировать правительство. RN, как ожидается, получит от 190 до 220 мандатов, хотя прежние опросы пророчили ей от 250 до 300. Левый альянс получит от 159 до 183, президентская коалиция — от 110 до 130 мест.