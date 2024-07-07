В Вашингтоне перед саммитом НАТО прошла акция против альянса

Ранее, 1 июня, на протест против действий НАТО вышли вышли десятки тысяч активистов в Будапеште. В частности, они выступали против вовлечения Венгрии в конфликт на Украине и развязывания альянсом новой войны в Европе. Участники митинги прошли маршем, держа в руках национальные флаги, таблички с названиями своих городов и плакаты в поддержку правящей партии «Фидес».