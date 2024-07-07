Большинство не принесли подписи: За пост губернатора Петербурга поборются четыре кандидата

— Кандидатом не представлено ни одного листа поддержки, содержащего достоверную подпись депутата муниципального совета, а также все подписи избирателей в поддержку кандидата, отобранные для проверки, признаны недействительными, — сообщил Максим Мейксин. — По результатам проверки 156-ти подписей был получен ответ от нотариальной палаты Санкт-Петербурга о том, что в отношении всех 156 листов с подписями муниципальных депутатов нотариальные действия нотариусом не совершались. Кроме того поступили сообщения от депутатов муниципальных советов о том, что эти депутаты не оставляли подписи за данного кандидата.