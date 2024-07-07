Большинство не принесли подписи: За пост губернатора Петербурга поборются четыре кандидата

Избирательная комиссия Санкт-Петербурга завершила регистрацию кандидатов на пост губернатора северной столицы. Как сообщил глава комиссии Максим Мейксин, регистрацию, а значит и право продолжать предвыборную кампанию получили всего четыре человека. Так, за пост градоначальника поборются выдвинутый «Единой Россией» Александр Беглов, представляющий ЛДПР Максим Яковлев, Павел Брагин от партии «Зеленые» и Сергей Малинкович, выдвинутый партией «Коммунисты России».
Интересно, что изначально на пост главы города выдвинулись 22 человека. Но, чтобы пройти регистрацию, они должны были пройти муниципальный фильтр — получить 156 подписей от муниципальных депутатов. Большинство кандидатов просто не принесли документы в избирком.
— Прием документов на регистрацию от выдвинувшихся кандидатов осуществлялся с 19 июня до 30 июня. Документы на регистрацию представили семь кандидатов, — отметил Мейксин.
18 человек утратили статус кандидатов, в их числе представители парламентских партий «Справедливой России за правду», КПРФ и «Родина». Не обошлось и без скандала. В пакете документов от одного из кандидатов обнаружились поддельные подписи муниципальных депутатов. Такие документы нашли у самовыдвиженца Алексея Ковалева.
— Кандидатом не представлено ни одного листа поддержки, содержащего достоверную подпись депутата муниципального совета, а также все подписи избирателей в поддержку кандидата, отобранные для проверки, признаны недействительными, — сообщил Максим Мейксин. — По результатам проверки 156-ти подписей был получен ответ от нотариальной палаты Санкт-Петербурга о том, что в отношении всех 156 листов с подписями муниципальных депутатов нотариальные действия нотариусом не совершались. Кроме того поступили сообщения от депутатов муниципальных советов о том, что эти депутаты не оставляли подписи за данного кандидата.
Избирком обратился в прокуратуру города с просьбой провести проверку в отношении теперь уже бывшего кандидата.
Как ранее сообщал SPB.KP.RU, выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут с 6 по 8 сентября.