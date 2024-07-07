Мэр Уфы Ратмир Мавлиев стал гостем на Дне города в столице Абхазии. Как уточняют в пресс-службе столичной администрации, 6 июля Сухум отметил свой 2508 день рождения. В честь этого события в город прибыли делегации из различных регионов России и ближнего зарубежья. Башкирию по поручению главы РБ Радия Хабирова представил мэр Уфы.
Делегация из Башкирии встретилась с президентом республики Абхазия Асланом Бжанией и мэром Сухума Бесланом Эшбой. В рамках встречи стороны обсудили дальнейшее сотрудничество, направления для совместного развития. Ратмир Мавлиев рассказал о ходе строительства колоннады, которая будет открыта 31 августа, в день празднования юбилея Уфы.
«У наших народов давно сложились добрые дружеские и партнерские отношения. И как символ этой дружбы, в Уфе, на набережной реки Белой, возводим колоннаду, такую же, как на набережной Махаджиров в городе Сухум», — сказал Мавлиев.