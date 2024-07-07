Мэр Уфы Ратмир Мавлиев стал гостем на Дне города в столице Абхазии. Как уточняют в пресс-службе столичной администрации, 6 июля Сухум отметил свой 2508 день рождения. В честь этого события в город прибыли делегации из различных регионов России и ближнего зарубежья. Башкирию по поручению главы РБ Радия Хабирова представил мэр Уфы.