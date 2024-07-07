WSJ сообщила о внесении Китая в «список угроз» НАТО

Власти России и Китая не раз отвергали заявления о том, что Пекин оказывает Москве военную поддержку или поставляет ей оружие. МИД России называл данные о помощи Пекина «дезинформацией». Китайский министр Ван И заявил, что его страна не является стороной или виновником конфликта, но в то же время не остается безучастной и принимает меры для «поощрения всех сторон к поиску точек соприкосновения и достижению консенсуса».