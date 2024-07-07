Муравский: бойкот референдума не поможет молдавской оппозиции

КИШИНЕВ, 7 июл — Sputnik. Бойкот референдума о евроинтеграции Молдовы не поможет, вместо этого граждане должны голосовать «против», считает бывший вице-премьер страны Александр Муравский.
«На заметку тем, кто призывает к бойкоту референдума. Если бы порог явки был 50% и референдум проводился бы в отдельный от выбора президента день, то тактика бойкота была бы вполне оправдана. В нынешних же условиях, бойкот это ошибка. Явка в ⅓ будет обеспечена,… одна только так называемая диаспора обеспечит 250−300 тысяч голосов “за”. Голос тех, кто будет бойкотировать референдум, в расчет не попадет», — написал Муравский.
По его словам, это приведет к тому, что «за» проголосует порядка 80% от числа участвовавших, и никому уже важно не будет, что в референдуме приняли участие 30−40% жителей страны.
«В этой реальности есть только одно разумное и действенное решение: участвовать в референдуме и голосовать “против”. Особо еще раз разъясняю для сторонников евроинтеграции. Это голос “против” изменений конституции, которые желтая власть хочет протащить таким шулерским способом. Что касается процесса евроинтеграции, то он будет продолжаться согласно установленным правилам, то есть путем переговоров, и результат референдума на этот процесс никак не повлияет», — добавил бывший вице-премьер.