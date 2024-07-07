Муравский: бойкот референдума не поможет молдавской оппозиции

«На заметку тем, кто призывает к бойкоту референдума. Если бы порог явки был 50% и референдум проводился бы в отдельный от выбора президента день, то тактика бойкота была бы вполне оправдана. В нынешних же условиях, бойкот это ошибка. Явка в ⅓ будет обеспечена,… одна только так называемая диаспора обеспечит 250−300 тысяч голосов “за”. Голос тех, кто будет бойкотировать референдум, в расчет не попадет», — написал Муравский.