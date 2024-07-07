Любой результат выборов во Франции назвали победой Москвы

«Если Национальное объединение получит большинство голосов, его предполагаемый премьер-министр, 28-летний Джордан Барделла, настаивает на том, что Франция продолжит поддерживать Украину, но он исключил возможность отправки большего количества оружия дальнего радиуса действия и непреклонен в том, что никаких французских войск на месте никогда не будет», — пишет автор публикации.