Лукашенко призвал россиян и украинцев покупать землю в белорусских селах

Белорусский президент отметил, что в таких местах можно приобрести 40−50 соток земли. «В городе или возле города вы в лучшем случае получите всего шесть соток для этого дачного участка. А здесь 40−50», — заметил он. По его словам, для этого надо поторопиться, потому что «завтра этих участков уже не будет». Белоруссия стала «тихим и спокойным уголком» для россиян и украинцев — в страну они приезжают за спокойствием и тишиной, и приобретают там землю, сказал Лукашенко.