Лавров назвал печальным зрелищем ход предвыборной кампании в США

Ответил Лавров и на вопрос о парламентских выборах во Франции. Он подчеркнул, что голосование в два тура проходит там не просто так, поскольку второй тур задуман для того, чтобы манипулировать волеизъявлением избирателей в ходе первого, когда какие-то кандидаты могут сняться.