Лавров назвал печальным зрелищем ход предвыборной кампании в США

«Печальное зрелище. Если система так называемой демократии американской производит такие результаты или такой ход предвыборной кампании, то, наверное, каждый может сделать выводы самостоятельно для себя о том, как это всё аранжируется», — рассказал министр журналисту Павлу Зарубину. Видео опубликовано 7 июля в его Telegram-канале.
Ответил Лавров и на вопрос о парламентских выборах во Франции. Он подчеркнул, что голосование в два тура проходит там не просто так, поскольку второй тур задуман для того, чтобы манипулировать волеизъявлением избирателей в ходе первого, когда какие-то кандидаты могут сняться.
«Их уговаривают, чтобы расчистить возможность победить, как они говорят, консерваторов или популистов. Это не очень сильно напоминает демократию», — добавил глава российского внешнеполитического ведомства.
Он указал и на то, что во Франции были бы очень серьезные перемены, если результаты первого тура оказались положены в формирование парламента.
27 июня состоялись первые теледебаты между президентом США Джо Байденом и экс-лидером страны Дональдом Трампом. Телеканал CNN отмечал, что в Демократической партии после выступления действующего президента началась паника. NBC назвал его выступление коллективным самоубийством демократов и гвоздем в политическом гробу. Американский лидер позже признался, что «облажался» на дебатах.
Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.
Во Франции, в свою очередь, 30 июня состоялся первый тур выборов в Национальную ассамблею. На нем правая партия «Национальное объединение» и ее союзные силы одержали победу. Коалиция левых «Новый народный фронт» заняла второе место, а коалиция президента страны Эммануэля Макрона — третье. 7 июля стартовал второй тур.