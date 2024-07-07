Премьер-министр Таджикистана прибыл в Екатеринбург ради выставки «Иннопром»

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретил премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзода в аэропорту Екатеринбурга. Политики прилетел в уральскую столицу н выставку «Иннопром». Об этом сообщает региональный Департамент информационной политики.
— Губернатор Евгений Куйвашев встретил в аэропорту Кольцово премьер-министра Республики Таджикистан Кохира Расулзода. Борт делегации Таджикистана приземлился сегодня в Екатеринбурге в преддверии Международной промышленной выставки «Иннопром», — рассказали в региональном правительстве.
На видео запечатлено, как премьер-министра Таджикистана выходит из самолета, а губернатор Свердловской области встречает его. Они радостно приветствуют друг друга.
Напомним, что выставка «Иннопром» состоится с 8 по 11 июля. Страной-партнером в этом году стали Объединенные Арабские Эмираты.