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Премьер-министр Таджикистана прибыл в Екатеринбург ради выставки «Иннопром»

Губернатор Свердловской области встретил премьер-министра Таджикистана в Екатеринбурге.

Источник: Департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретил премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзода в аэропорту Екатеринбурга. Политики прилетел в уральскую столицу н выставку «Иннопром». Об этом сообщает региональный Департамент информационной политики.

— Губернатор Евгений Куйвашев встретил в аэропорту Кольцово премьер-министра Республики Таджикистан Кохира Расулзода. Борт делегации Таджикистана приземлился сегодня в Екатеринбурге в преддверии Международной промышленной выставки «Иннопром», — рассказали в региональном правительстве.

На видео запечатлено, как премьер-министра Таджикистана выходит из самолета, а губернатор Свердловской области встречает его. Они радостно приветствуют друг друга.

Напомним, что выставка «Иннопром» состоится с 8 по 11 июля. Страной-партнером в этом году стали Объединенные Арабские Эмираты.

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