В Кремле объяснили внимание Запада к поездке Моди в РФ большим значением визита

Накануне, 6 июля, Песков уточнил, что Путин и Моди проведут переговоры в узком и в расширенном составах. Также не исключено их общение в неформальной обстановке. Повестку визита индийского премьера Песков назвал очень богатой. Ожидается, что в ходе встречи двух лидеров будут обсуждаться перспективы развития двусторонних отношений обеих стран.