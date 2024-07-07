Кадровые назначения в РК за неделю

Азамат Калдыбеков назначен заместителем акима Алматы.
Трудовую деятельность начал в 2007 году с должности ведущего специалиста районного суда № 2 Бостандыкского района Алматы. В разные годы работал в структурах Национального банка РК, АО «Самрук-Казына», НАО «Госкорпорации “Правительство для граждан”.
В 2018 году работал главным инспектором акима аппарата Алматы. С июля 2018 года по март 2019 года занимал должность руководителя аппарата акима Жетысуского района Алматы. С марта по октябрь 2019 года работал заместителем руководителя управления земельных отношений Алматы. До января 2020 года занимал должность заместителя руководителя управления зеленой экономики города. Вошел в первый Президентский молодежный кадровый резерв 2019 года.
С января 2020 года до нынешнего назначения работал акимом Алатауского района Алматы.
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Нурлан Коянбаев назначен внештатным советником акима Туркестанской области по направлению развития креативной индустрии.
Ранее он работал креативным директором Телерадиокомплекса Президента РК, генеральным продюсером национального телеканала «Казахстан». Принимал участие в организации других известных проектов на республиканских телеканалах.
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Жасулан Сарсебаев назначен заместителем акима области Абай. Трудовую деятельность на государственной службе начал главным специалистом отдела по работе с политическими партиями и религиозными объединениями управления внутренней политики Восточно-Казахстанской области, работал заместителем руководителя управления культуры, руководителем управления по вопросам молодежной политики, туризма и внешних связей, координации занятости и социальных программ, внутренней политики, руководителем аппарата акима Восточно-Казахстанской области.
С момента образования области Абай работал руководителем аппарата акима области Абай.
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Кадылжан Сатиев стал акимом Майского района Павлодарской области. Трудовую деятельность начал в 2005 году в частном секторе. На госслужбе — с 2009 года. Работал главным специалистом управления природных ресурсов и регулирования природопользования Павлодарской области, которое позже возглавил.
С 2021 года занимал должность руководителя управления строительства Павлодарской области. В 2024 году награжден ведомственной наградой Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы «Үздік мемлекеттік қызметші».
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Нурлан Ермекбаев назначен генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества на 2025−2027 годы. Служил на различных должностях в Анголе, Китае, Австрии, Сингапуре. После должности министра по делам религии и гражданского общества РК перешел в Министерство обороны. В ходе своей карьеры Ермекбаев был участником военной миссии СССР в Народной Республике Ангола.
Он также занимал различные должности, в том числе советника посольства Казахстана в Китае, заместителя главы Министерства иностранных дел, помощника президента по международным вопросам. Кроме того, он исполнял обязанности помощника президента и секретаря Совета безопасности, а также министра обороны Казахстана.
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Уларбек Шаршеев был назначен директором Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС. Службу начинал с должности командира взвода Министерства обороны Кыргызской Республики. Также проходил службу на различных офицерских и руководящих должностях в Государственной пограничной службе: командовал пограничными подразделениями, соединениями и структурным управлением пограничного ведомства.
В феврале 2017 года стал начальником Главного штаба — первым заместителем председателя Государственной пограничной службы КР. Позже назначен председателем Государственной пограничной службы Кыргызской Республики. 3 февраля 2021 года назначен первым заместителем председателя — директором Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики.
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Каиржан Мендигалиев назначен заместителем акима Западно-Казахстанской области. До назначения на должность заместителя акима ЗКО работал руководителем управления молодежной политики города Алматы.
Ранее занимал должности первого проректора Международной Образовательной Корпорации (КазГАСА), проректора по воспитательной работе и маркетингу в Казахской академии транспорта и коммуникаций имени М. Тынышпаева, работал преподавателем, а затем проректором в Университете Международного бизнеса (UIB).
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Мурат Бурибаев назначен акимом города Сатпаев. Трудовую деятельность начал флотатором третьего разряда главного корпуса обогатительной фабрики «Нурказган» ПО «Карагандацветмет» филиала ТОО «Корпорация “Казахмыс”.
2011−2012 годы — делопроизводитель службы руководителя администрации главного корпуса обогатительной фабрики «Нурказган» ПО «Карагандацветмет» филиала ТОО «Корпорация “Казахмыс”; мастер контрольного цеха “Главный корпус” обогатительной фабрики “Нурказган” ПО “Карагандацветмет” филиала ТОО “Корпорация “Казахмыс”. До назначения занимал должность директора Жезказганских обогатительных фабрик № 1, 2, 3 ПО “Жезказганцветмет”.
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Кинис Ураков назначен генеральным директором ТОО «МАЭК». Трудовую деятельность начал в 1989 году помощником машиниста экскаватора и поднялся до должности экономиста, заместителя начальника планово-экономического отдела ОАО «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное объединение» в городе Рудный Костанайской области.
Также работал на руководящих должностях промышленных предприятий в городах Рудный, Атырау, Караганда, Шымкент, Актау. С 2010 года занимал должность генерального директора АО’КазАзот«. В 2019 году был назначен генеральным директором ТОО “МАЭК-Казатомпром”.