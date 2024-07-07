Кадровые назначения в РК за неделю

Трудовую деятельность начал в 2007 году с должности ведущего специалиста районного суда № 2 Бостандыкского района Алматы. В разные годы работал в структурах Национального банка РК, АО «Самрук-Казына», НАО «Госкорпорации “Правительство для граждан”.

В 2018 году работал главным инспектором акима аппарата Алматы. С июля 2018 года по март 2019 года занимал должность руководителя аппарата акима Жетысуского района Алматы. С марта по октябрь 2019 года работал заместителем руководителя управления земельных отношений Алматы. До января 2020 года занимал должность заместителя руководителя управления зеленой экономики города. Вошел в первый Президентский молодежный кадровый резерв 2019 года.