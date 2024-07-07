Явка на парламентских выборах во Франции побила рекорды

«По состоянию на 12 часов явка на парламентские выборы составила 26,63%. На парламентских выборах в 2022 году на тот же час она составляла 18,99%», — уточнило ведомство.
Сегодня во Франции проходит второй тур внеочередных выборов в Национальное собрание, нижнюю палату парламента. Голосование определит, станет ли правая партия «Национальное объединение» ведущей силой в Нацсобрании и займет ли ее лидер Жордан Барделла кресло премьер-министра.
В первом туре «Национальное объединение» вместе с союзниками из партии республиканцев набрало 33,15% голосов, блок левых «Новый народный фронт» получил 27,99%, коалиция президента Эммануэля Макрона пришла третьей, набрав 20,04%.
Чтобы не дать правым прийти к власти, макронисты и левые стали отзывать своих кандидатов, занявших третьи места в своих избирательных округах. Предполагается, что в ходе «дуэлей» — второго тура, где кандидаты от партии Ле Пен сразятся с претендентами на кресло депутата от коалиции Макрона или левых, у «Национального объединения» будет меньше шансов победить.
Кандидатуры сняли 224 претендента.