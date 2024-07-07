Явка на парламентских выборах во Франции побила рекорды

Чтобы не дать правым прийти к власти, макронисты и левые стали отзывать своих кандидатов, занявших третьи места в своих избирательных округах. Предполагается, что в ходе «дуэлей» — второго тура, где кандидаты от партии Ле Пен сразятся с претендентами на кресло депутата от коалиции Макрона или левых, у «Национального объединения» будет меньше шансов победить.