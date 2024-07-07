Economic Times назвала основные темы встречи Моди с Путиным в Москве

Также ожидается, что встреча «придаст новый импульс совместному оборонному производству», пишет ET. При этом 5 июня The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на представителя служб безопасности Индии, что страна прекращает либо «сводит к минимуму» использование российских танков, артиллерии, кораблей и вертолетов, которым уже десятки лет, и не намерена в будущем делать крупные заказы на истребители или современную военную технику.