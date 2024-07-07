Лавров заявил, что без прямого участия США в целенаведении ракеты ВСУ не долетели бы до РФ

Комментируя то, что страны НАТО и Запада собираются выдать некие гарантии Украине о поддержке, какой бы исход президентских выборов в США ни был, российский министр указал, что не может представить, что «все люди, которые произносят эти слова, верят в то, что они говорят». «Потому что факты — вещь упрямая, а факты прямо противоположны тем оценкам, которые высказывает Запад, — добавил Лавров. — Брожение там уже идет не потому, что мы этим занимаемся, а просто потому, что там есть люди, которые все-таки еще сохранили способность анализировать ситуацию и вырабатывать какие-то реалистичные подходы к той или иной международной ситуации».