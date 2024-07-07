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Лавров заявил, что без прямого участия США в целенаведении ракеты ВСУ не долетели бы до РФ

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Ракеты ВСУ не долетели бы до российских регионов без прямого участия Вашингтона в целенаведении и подготовке данных со спутников для Киева. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

Источник: РИА "Новости"

«Об этом подробнейшим образом говорил президент, когда он объяснил, как действуют ATACMS и прочие дальнобойные вооружения, которые США поставляют Украине. Для любого технически грамотного человека, который разбирается в военных делах, ясно, что без прямого участия Соединенных Штатов в целенаведении, в подготовке данных со спутников эти ракеты никуда бы не полетели», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Глава МИД РФ отметил, что США и НАТО продолжают говорить, что они ни в коем случае не воюют с Россией. «Это плохая мина при плохой игре, вот так я скажу, и они это прекрасно понимают», — добавил он.

«Что касается нашей реакции, президент сказал, что мы будем реагировать. И я убежден, что в обозримом будущем вы об этом узнаете», — констатировал Лавров.

Комментируя то, что страны НАТО и Запада собираются выдать некие гарантии Украине о поддержке, какой бы исход президентских выборов в США ни был, российский министр указал, что не может представить, что «все люди, которые произносят эти слова, верят в то, что они говорят». «Потому что факты — вещь упрямая, а факты прямо противоположны тем оценкам, которые высказывает Запад, — добавил Лавров. — Брожение там уже идет не потому, что мы этим занимаемся, а просто потому, что там есть люди, которые все-таки еще сохранили способность анализировать ситуацию и вырабатывать какие-то реалистичные подходы к той или иной международной ситуации».

«Поэтому я думаю, правда на нашей стороне, история имеет объективный ход, и мы его наблюдаем. Они прекрасно знают, почему все это произошло», — подчеркнула глава российского дипведомства.

Лавров Сергей
НАТО