Влах: власть практически не скрывает своего курса на вступление в НАТО

Стоит кому-то заявить, что нейтралитет является гарантией мира для Молдовы, так он сразу же становится мишенью для желтой прессы. Президент уже практически не скрывает своего желания отобрать у Молдовы нейтральный статус. В стране складывается абсурдная ситуация, заявила в комментарии для Sputnik Молдова лидер общественного объединения «Платформа Молдова» Ирина Влах.
Она привела несколько примеров, доказывающих её точку зрения. На этой неделе Влах предложила следующему президенту РМ обратиться к будущему главе Североатлантического альянса Марку Рютте с призывом, чтобы НАТО официально признало нейтралитет Республики Молдова. Но, по словам Ирины Влах, её раскритиковали за это провластные СМИ.
«Идея была в том, что оба лидера вступят в должности примерно в одно время. Это станет хорошим поводом, чтобы молдавский президент обратился к НАТО с просьбой признать нейтральный статус нашей страны. На моё предложение последовал шквал публикаций в провластных СМИ, где меня обвинили в работе на Кремль», — рассказала Влах.
Она напомнила про ещё один инцидент, связанный с эфиром на TVC21. Два месяца назад на одной передаче экс-башкан обвинила президента Санду в том, что она установила цензуру в СМИ. После этого Совет по телевидению и радио организовал мониторинг передачи с её участием и почти на 10 страницах расписал, почему её обвинения — это дезинформация. Телеканал TVC21 оштрафовали за мнение Влах.
«Абсурдная ситуация получается. По мнению властей, сегодня выступать за мир и за нейтральную Молдову — значит работать на Кремль. Президент уже практически не скрывает своего желания отобрать у Молдовы нейтральный статус. Это очень опасный курс», — предупредила Влах.
Она считает, что Молдове нужен мир. Нейтралитет должен быть гарантией мира.