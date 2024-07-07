Влах: власть практически не скрывает своего курса на вступление в НАТО

Она напомнила про ещё один инцидент, связанный с эфиром на TVC21. Два месяца назад на одной передаче экс-башкан обвинила президента Санду в том, что она установила цензуру в СМИ. После этого Совет по телевидению и радио организовал мониторинг передачи с её участием и почти на 10 страницах расписал, почему её обвинения — это дезинформация. Телеканал TVC21 оштрафовали за мнение Влах.