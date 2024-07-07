Башкирию поблагодарили за участие в международной выставке «Россия»

Делегацию Башкирии на мероприятии возглавил премьер-министр правительства республики Андрей Назаров.
За восемь месяцев выставку посетили более 18 млн человек. Они приехали в столицу страны из разных уголков.
— За это время Башкирия провела более 30 тематических дней-недель, порядка 300 мастер-классов, 51 презентацию, 10 крупных предприятий республики представили свою продукцию на стенде, — отметили в правительстве региона.
Яркими событиями выставки стали обряды бракосочетания пяти пар и розыгрыш 12 путевок в башкирские санатории. Кроме того, посетителям давали уникальные гостинцы от региона, в том числе башкирский мед в тюбиках, который делают для отправки космонавтам МКС и сувенирные пачки башкирской соды. Их раздали 45 тысяч штук.
Председатель оргкомитета выставки, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко вручил Андрею Назарову благодарность за участие в выставке.
Стенд Башкирии был представлен в виде космолета. Он стал самым высокотехнологичным и полностью напечатан на 3D-принтере. Эта экспозиция стала одной из самых популярных у посетителей.
По словам Андрея Назарова, выставка стала успешным шагом на пути расширения и углубления сотрудничества с другими регионами и странами.
— Башкирия готова к новым проектам и инициативам, направленным на создание благоприятной среды для инноваций и инвестиций, — подчеркнул премьер-министр правительства региона.