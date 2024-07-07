Башкирию поблагодарили за участие в международной выставке «Россия»

Яркими событиями выставки стали обряды бракосочетания пяти пар и розыгрыш 12 путевок в башкирские санатории. Кроме того, посетителям давали уникальные гостинцы от региона, в том числе башкирский мед в тюбиках, который делают для отправки космонавтам МКС и сувенирные пачки башкирской соды. Их раздали 45 тысяч штук.