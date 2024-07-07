Сийярто посоветовал европейским политикам пристегнуть ремни

В пятницу Орбан с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, первым этапом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен на следующей неделе провести несколько «таких же неожиданных» встреч.
«Сегодня воскресенье, значит, потихоньку завершается первая неделя председательства Венгрии в ЕС, в ходе которой всем стало ясно, что в ближайшие шесть месяцев это будет миротворческая миссия. Венгрия, венгерское правительство сделает все, чтобы способствовать прекращению войны по соседству, установлению там мира по соседству и тому, чтобы Европа спустя два с половиной года наконец смогла вырваться из удушающего военного кризиса», — сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.
«Эти нападения нас не сдерживают и не обескураживают, миротворческая миссия продолжается и даже усиливается, поэтому я прошу европейских провоенных политиков пристегнуть ремни безопасности и на следующей неделе тоже внимательно следить», — добавил Сийярто.
Ранее в Еврокомиссии выразили недовольство визитом в Россию премьера Венгрии Виктора Орбана. Представитель ЕК Эрик Мамер заявил, что визит Орбана нацелен на снижение напряженности, а Брюссель этого не хочет. Сийярто на фоне критики Брюсселя в отношении визита венгерской делегации в РФ призвал не путать европейских политиков, выступающих за ведение боевых действий, с населением Европы.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и глава Евросовета Шарль Мишель выпустили специальные заявления, в которых подчеркнули, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в РФ, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. В Еврокомиссии утверждают, что визит Орбана в РФ якобы нарушает единство Запада в отношении политики по Украине. Орбан ответил на критику со стороны Борреля, заявив, что из-за «бреда брюссельских бюрократов» усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов.
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