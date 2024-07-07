Сийярто посоветовал европейским политикам пристегнуть ремни

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и глава Евросовета Шарль Мишель выпустили специальные заявления, в которых подчеркнули, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в РФ, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. В Еврокомиссии утверждают, что визит Орбана в РФ якобы нарушает единство Запада в отношении политики по Украине. Орбан ответил на критику со стороны Борреля, заявив, что из-за «бреда брюссельских бюрократов» усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов.