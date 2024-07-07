Молдавская оппозиция заявила о демографической катастрофе в стране

В Молдавии 7 июля завершается перепись населения и жилищного фонда, которая началась 8 апреля текущего года. Согласно данным Национального бюро статистики, за период проведения переписи было заполнено около 2,4 миллиона анкет, охватывающих широкий спектр социальных и демографических вопросов, включая уровень образования, занятость, национальную принадлежность и родной язык местных жителей. Перепись осуществлялась как путём анкетирования, так и на основе административных и частных данных, что позволило получить всестороннюю картину состава населения и его социально-экономического профиля. Предварительные результаты переписи планируется опубликовать до конца текущего года, что позволит осуществить анализ и подготовить необходимые стратегии развития и социальной поддержки на основе полученных данных.