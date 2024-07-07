Мезенцев: Минск и Москва активно реализуют Союзный договор

«То, как он (президент Беларуси Александр Лукашенко — Sputnik) и (президент России — Sputnik) Владимир Владимирович Путин последовательно в последние годы все более энергично и масштабно ведут интеграционную работу, показывает, что потенциал Союзного договора реализуется в соответствии с требованиями времени и тем ритмом, который определяют национальные задачи и те цели, к которым каждая из сторон относится с огромным уважением», — сказал Мезенцев.