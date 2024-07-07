Мезенцев: Минск и Москва активно реализуют Союзный договор

МИНСК, 7 июл — Sputnik. Потенциал Союзного договора реализуется Минском и Москвой в соответствии с требованиями времени, заявил государственный секретарь Союзного государства Беларуси и РФ Дмитрий Мезенцев в воскресенье телеканалу «Беларусь 1».
При этом он обратил внимание на роль президентов двух стран в активизации интеграционных процессов.
«То, как он (президент Беларуси Александр Лукашенко — Sputnik) и (президент России — Sputnik) Владимир Владимирович Путин последовательно в последние годы все более энергично и масштабно ведут интеграционную работу, показывает, что потенциал Союзного договора реализуется в соответствии с требованиями времени и тем ритмом, который определяют национальные задачи и те цели, к которым каждая из сторон относится с огромным уважением», — сказал Мезенцев.
Он также поздравил Беларусь с приобретением статуса полноправного члена Шанхайской организации сотрудничества. Это, по словам госсекретаря СГ, открывает новые возможности для представления позиций Минска на международной арене и в рамках широкой евразийской повестки.
«Мы видим, что Беларусь стремится сказать свое слово в рамках БРИКС», — добавил он.
Договор о создании Союзного государства был подписан 8 декабря 1999 года. Этот документ стал фундаментом для развития интеграции между двумя странами.
Беларусь и ШОС
Как сообщалось, 4 июля было оформлено членство Беларуси в ШОС — страна стала десятым членом организации. До этого в организацию входили Иран, Индия, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан, Беларусь была наблюдателем.
В июле 2023 года на саммите ШОС в Нью-Дели Беларусь подписала меморандум об обязательствах для получения статуса государства-члена ШОС.
В мае 2024 года в белорусском МИД сообщили, что страна прошла все этапы становления в ШОС.