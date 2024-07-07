СМИ сообщили о неготовности заявления НАТО о членстве Украины в альянсе

Авторы отмечают, что украинские официальные лица в частном порядке признают, что не ожидают приглашения присоединиться к НАТО на этом саммите или в ближайшее время. При этом они также подчеркивают, что Киев искал по крайней мере «усиленных формулировок» в Вашингтоне.