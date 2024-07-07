В Газе при обстреле погиб замминистра труда ХАМАС

«Присоединяясь к своей жене и дочерям, заместитель министра труда инженер Ихаб аль-Гусейн принял мученическую смерть после сионистского подрыва его дома к западу от города Газа», — отметили в движении.
В свою очередь корреспондент РИА Новости в секторе Газа уточнил, что погибший чиновник ранее возглавлял информационный офис правительства сектора и информационное агентство «Ар-Райи».
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 38 тысяч, пострадали 87,4 тысячи человек.