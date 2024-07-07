FT рассказала о «войне кланов» в Демократической партии США

Байден и Обама демонстрировали прекрасные взаимоотношения на протяжении восьми лет в Белом доме. Однако, по воспоминаниям многих людей, сын рабочего Байден, питал неприязнь к тому, что он считал партийным крылом Лиги плюща. Отношения Байдена с Клинтонами в целом никогда не были особенно крепкими и теплыми. И сейчас все эти «старые раны… создают слой недоверия на уже и без того раздробленной партии», пишет FT.