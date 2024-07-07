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FT рассказала о «войне кланов» в Демократической партии США

Непростые отношения между ведущими представителями Демократической партии США могут подорвать относительную сплоченность, которой удалось добиться Джо Байдену, предупреждает Financial Times (FT). Газета размышляет, смогут ли «кланы» Джо Байдена, Барака Обамы и Хиллари Клинтон урегулировать противоречия, чтобы они не ухудшили положение партии в преддверии выборов.

Источник: AP 2023

Как отмечает FT, отношения между тремя ведущими кланами никогда не были простыми. Барак Обама вызвал гнев четы Клинтон, когда, будучи сенатором, дерзнул бросить вызов Хиллари Клинтон в 2008 году, став ее соперником в борьбе за выдвижение от демократов на пост президента.

Байден и Обама демонстрировали прекрасные взаимоотношения на протяжении восьми лет в Белом доме. Однако, по воспоминаниям многих людей, сын рабочего Байден, питал неприязнь к тому, что он считал партийным крылом Лиги плюща. Отношения Байдена с Клинтонами в целом никогда не были особенно крепкими и теплыми. И сейчас все эти «старые раны… создают слой недоверия на уже и без того раздробленной партии», пишет FT.

Как отмечает издание, четыре года назад, чтобы победить Дональда Трампа, Байден смог создать широкую коалицию избирателей с самыми разными, порой противоположными взглядами. Отстранение Джо Байдена сейчас может разрушить это единение.

По словам давнего стратега Демократической партии Хэнка Шайнкопфа, «среди демократов нет единства потому, что демократическая коалиция не разделяет общих ценностей». Эксперт указывает на растущий разрыв между ее традиционной «рабочей» базой и образованной городской элитой. О ведущих демократических кланах он говорит, что «все они представляют разные фракции».

Другой ветеран Демократической партии предупреждает о «грандиозном дурдоме», который начнется, если Байден будет отстранен. Свои претензии на его место будут предъявлять Берни Сандерс, Чак Шумер, Александия Окасио-Кортес, Нэнси Пелоси. По словам Хэнка Шайнкопфа, «несмотря на всякие разногласия, Байден все же был фигурой объединяющей».

Байден Джо