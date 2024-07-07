FT рассказала о «войне кланов» в Демократической партии США

Как отмечает FT, отношения между тремя ведущими кланами никогда не были простыми. Барак Обама вызвал гнев четы Клинтон, когда, будучи сенатором, дерзнул бросить вызов Хиллари Клинтон в 2008 году, став ее соперником в борьбе за выдвижение от демократов на пост президента.
Байден и Обама демонстрировали прекрасные взаимоотношения на протяжении восьми лет в Белом доме. Однако, по воспоминаниям многих людей, сын рабочего Байден, питал неприязнь к тому, что он считал партийным крылом Лиги плюща. Отношения Байдена с Клинтонами в целом никогда не были особенно крепкими и теплыми. И сейчас все эти «старые раны… создают слой недоверия на уже и без того раздробленной партии», пишет FT.
Как отмечает издание, четыре года назад, чтобы победить Дональда Трампа, Байден смог создать широкую коалицию избирателей с самыми разными, порой противоположными взглядами. Отстранение Джо Байдена сейчас может разрушить это единение.
По словам давнего стратега Демократической партии Хэнка Шайнкопфа, «среди демократов нет единства потому, что демократическая коалиция не разделяет общих ценностей». Эксперт указывает на растущий разрыв между ее традиционной «рабочей» базой и образованной городской элитой. О ведущих демократических кланах он говорит, что «все они представляют разные фракции».
Другой ветеран Демократической партии предупреждает о «грандиозном дурдоме», который начнется, если Байден будет отстранен. Свои претензии на его место будут предъявлять Берни Сандерс, Чак Шумер, Александия Окасио-Кортес, Нэнси Пелоси. По словам Хэнка Шайнкопфа, «несмотря на всякие разногласия, Байден все же был фигурой объединяющей».