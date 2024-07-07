СМИ ожидают обращения Макрона к нации после закрытия участков

В воскресенье большинство избирательных участков закроются в 18.00 (19.00 мск), лишь в крупных городах они будут работать дольше. После 20.00 будут опубликованы предварительные результаты голосования.
По информации телеканала, в 18.30 (19.30 мск) Макрон соберёт совещание в Елисейском дворце, чтобы обсудить предварительные результаты выборов, на которых, согласно опросам, его коалиция «Вместе за республику» займёт третье место и потеряет существенное число кресел в парламенте.
Как сообщил телеканал со ссылкой на окружение президента, Макрон может обратиться к народу, но «все будет зависеть от результатов выборов».
При этом Макрон неоднократно заявлял, что не намерен покидать пост президента, каким бы ни был итог выборов, и планирует завершить свой мандат, истекающий весной 2027 года.
Французам в двух турах, 30 июня и 7 июля, нужно выбрать 577 депутатов, которые будут представлять их интересы в парламенте страны.
В первом туре правая партия «Национальное объединение» вместе с союзниками из партии республиканцев набрала 33,15% голосов, блок левых «Новый народный фронт» получила 27,99%, коалиция президента Эммануэля Макрона пришла третьей, набрав 20,04%.
Выборы в Нацсобрание проходили в июне 2022 года после того, как Макрон был переизбран на второй срок. Однако после провала президентской коалиции на выборах в Европарламент 9 июня Макрон решил распустить нижнюю палату парламента.