Власти Британии не планируют проводить референдум по объединению Ирландии

Согласно заключенному в 1998 году Белфастскому соглашению («Соглашение Страстной Пятницы»), британский министр по делам Северной Ирландии может распорядиться провести референдум о выходе Северной Ирландии из состава Соединенного Королевства и ее объединении с Республикой Ирландия, если «покажется вероятным, что большинство голосующих» выразят такое желание.
Министр заявил телеканалу в Белфасте, что пока не был выполнен важный критерий, который бы позволил разрешить проведение референдума. Министр отметил, что власти тщательно изучили, обсудили и подписали «Соглашение Страстной Пятницы».
«Критерий для проведения референдума ясен… Он предполагает, что министр (по делам Северной Ирландии — ред.), кем бы он или она ни был, придет к выводу, что в случае проведения пограничного опроса народ Северной Ирландии проголосует за объединенную Ирландию. Нет никаких доказательств того, что это условие было выполнено», — цитирует телеканал Бенна.
В 1998 было подписано Белфастское соглашение («Соглашение Страстной Пятницы»), которое положило начало процессу политического урегулирования в мятежной провинции. Согласно Акту о Северной Ирландии 1998 года, последовавшему за «Соглашением Страстной Пятницы», была создана Североирландская ассамблея — парламент Северной Ирландии. В соответствии с «Соглашением Страстной Пятницы» ирландские националисты и пробританские юнионисты обязаны разделять власть в Исполнительном комитете — местном правительстве.
Ситуация вокруг Северной Ирландии обострилась после того, как североирландская партия «Шинн Фейн», выступающая за объединение с Ирландией, получила в мае 2022 года большинство мест на выборах в законодательное собрание региона, став первой националистической партией, которая возьмет под свой контроль ассамблею Северной Ирландии за 101-летнюю историю.
Демократическая юнионистская партия (DUP), выступающая за сохранение региона в составе Великобритании, на протяжении почти двух лет отказывалась формировать правительство с выступающей за объединение с Ирландией националистической партией «Шинн Фейн», которая набрала в мае 2022 года большинство мест на выборах в законодательное собрание региона. В результате Северная Ирландия почти два года оставалась без регионального правительства. Ассамблея Северной Ирландии возобновила работу только в феврале 2024 года.