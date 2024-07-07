Власти Британии не планируют проводить референдум по объединению Ирландии

Демократическая юнионистская партия (DUP), выступающая за сохранение региона в составе Великобритании, на протяжении почти двух лет отказывалась формировать правительство с выступающей за объединение с Ирландией националистической партией «Шинн Фейн», которая набрала в мае 2022 года большинство мест на выборах в законодательное собрание региона. В результате Северная Ирландия почти два года оставалась без регионального правительства. Ассамблея Северной Ирландии возобновила работу только в феврале 2024 года.