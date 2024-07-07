Явка на выборы в парламент Франции к вечеру составила почти 60%

Во втором туре прошлых выборов в Национальное собрание (нижнюю палату парламента Франции), которые состоялись в 2022 году, к этому времени проголосовали 38,11% избирателей.
Явка к 17:00 стала рекордной за последние 43 года — речь идет о самом высоком показателе с 1981 года.
Наибольшее число избирателей проголосовало в департаментах Тарн на юге Франции (67,99%), Дордонь на юго-западе республики (67,88%) и Финистер на западе страны (67,69%). В Париже явка составила 55,96%.
Итоги голосования будут подведены после закрытия последних избирательных участков в 20:00 по парижскому времени (21:00 мск). Французский избирательный кодекс устанавливает строгий запрет на публикацию экзитполов или любых других прогнозов до завершения голосования. Нарушение этого запрета предусматривает штраф в размере до €75 тыс.
Правоохранительные органы готовятся к возможным беспорядкам после подведения итогов выборов. В Париже, где за порядком следят около 5 тыс. полицейских и жандармов, на центральных улицах усилены патрули, передает корреспондент ТАСС. Владельцы магазинов закрыли витрины металлическими щитами. Усилена охрана Бурбонского дворца — резиденции Национального собрания.