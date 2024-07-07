Явка на выборы в парламент Франции к вечеру составила почти 60%

Итоги голосования будут подведены после закрытия последних избирательных участков в 20:00 по парижскому времени (21:00 мск). Французский избирательный кодекс устанавливает строгий запрет на публикацию экзитполов или любых других прогнозов до завершения голосования. Нарушение этого запрета предусматривает штраф в размере до €75 тыс.