Тодуа: нейтральный статус помогает Молдове сохранять мир

Центральные власти не должны нагнетать обстановку вокруг Приднестровья и Гагаузии. Сложные вопросы нужно решать за столом переговоров, помня о том, какие уроки получила Молдова в начале 90-ых годов. Об этом рассказал Sputnik Молдова политолог Зураб Тодуа.
«Необходимо вернуться к переговорному процессу между двумя берегами Днестра. Некоторые политики в Кишинёве полагают, что с началом военных действии между Украиной и Россией формат “5+2” прекратил своё существование. Однако ОБСЕ считает, что этот формат продолжает действовать. Насколько мне известно, Россия и США также полагают, что этот формат является действующим», — отметил Тодуа.
Он считает, что всем сторонам необходимо вернуться к переговорному процессу, потому что только с помощью диалога можно сохранять мир и стабильность. По той же причине, по словам политолога, Молдове необходимо чаще вспоминать о своём нейтральном статусе.
«Нейтралитет помогает сохранять и укреплять мир, держит страну подальше от конфликтов и не позволяет втягивать нас в те или иные военные действия. Не зря большая часть граждан РМ поддерживает этот статус», — заявил Тодуа.
Напомним, большинство граждан Молдовы готовы поддержать конституционный нейтралитет и взвешенную внешнюю политику. Согласно опросам, более 60% жителей Молдовы выступают против членства страны в НАТО и ее участия в проектах альянса.