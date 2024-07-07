Тодуа: нейтральный статус помогает Молдове сохранять мир

«Необходимо вернуться к переговорному процессу между двумя берегами Днестра. Некоторые политики в Кишинёве полагают, что с началом военных действии между Украиной и Россией формат “5+2” прекратил своё существование. Однако ОБСЕ считает, что этот формат продолжает действовать. Насколько мне известно, Россия и США также полагают, что этот формат является действующим», — отметил Тодуа.