В зоне СВО на Украине погиб 50-летний монтажник Пермской ГРЭС

В Добрянке стало известно о гибели в зоне проведения СВО на Украине еще одного земляка Платонова Алексея Михайловича. Он проходил службу по контракту с Минобороны РФ в должности гранатометчика мотострелкового отделения. До военной службы работал монтажником Пермской ГРЭС.