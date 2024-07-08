В зоне СВО на Украине погиб 50-летний монтажник Пермской ГРЭС

В Добрянке стало известно о гибели в зоне проведения СВО на Украине еще одного земляка Платонова Алексея Михайловича. Он проходил службу по контракту с Минобороны РФ в должности гранатометчика мотострелкового отделения. До военной службы работал монтажником Пермской ГРЭС.
Алексей Платонов родился 17 апреля 1974 года в Верхней Салде Свердловской области. После окончания школы работал на титановом заводе. В 2001 году Алексей Михайлович переехал в Серов, продолжил работать на металлургическом заводе.
В Добрянку Алексей Платонов переехал 10 лет назад, устроился монтажником на Пермскую ГРЭС.
Подписал контракт для прохождения военной службы в зоне проведения специальной военной операции на Украине через две недели после своего 50-летия, 23 апреля 2024 года. Погиб 22 мая в боях за Новобахмутовку.
В администрации Добрянского городского округа рассказали, что Алексей Михайлович был очень смелым человеком, хорошим отцом, мужем, дедушкой и любящим семьянином. У него дома остались жена, дочки, сын и внуки.
Прощание с погибшим земляков состоится 9 июля с 11:00 в ДК им. Ладугина. Администрация округа выражает глубокие соболезнования родным и близким Алексея Михайловича, скорбит вместе с ними.