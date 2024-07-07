Американский сенатор назвал следующую неделю переломной для Байдена

«Я полагаю, что ему необходимо выступить на следующей неделе и показать американскому народу, что он все еще тот Джо Байден, которого мы знаем, — сказал Мерфи в интервью телеканалу CNN. — Думаю, что следующая неделя будет переломной, часы уже тикают».