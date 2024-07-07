Американский сенатор назвал следующую неделю переломной для Байдена

«Я полагаю, что ему необходимо выступить на следующей неделе и показать американскому народу, что он все еще тот Джо Байден, которого мы знаем, — сказал Мерфи в интервью телеканалу CNN. — Думаю, что следующая неделя будет переломной, часы уже тикают».
Сенатор добавил, что Байдену «необходимо делать больше», чтобы переломить ситуацию, сложившуюся после неубедительного выступления главы американской администрации на предвыборных теледебатах.
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост главы государства. Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии. Их кандидатуры будут утверждены партийными съездами позднее летом.