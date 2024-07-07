Депутат Рады Безуглая призвала командование ВСУ уволиться из-за потерь

«Утилизация» заключается в том, что украинская армия плохо прячет от противника свою технику. В качестве примера Безуглая рассказала, как ВСУ за последнее время потеряли две зарубежные установки ПВО Patriot, которых на фронте крайне не хватает. Одну вычислили и уничтожили, потому что «ее вообще не перемещали, хотя это описано в любом военном учебнике». Вторую даже после плачевного опыта первой передвигали редко и не маскировали, все местные жители знали ее местонахождение.