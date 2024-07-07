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Генсек НАТО: никто не говорил о приглашении Украины в альянс через 10 лет

ВАШИНГТОН, 7 июл — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что никто не говорил о том, что Украину примут в альянс через 10 лет.

Источник: AP 2023

«Никто конкретно про десять лет не говорил, но очевидно, что принятие Украины — это очень серьезный вопрос… Самое важное, что нам надо делать, — это наращивать поддержку Украины, чтобы обеспечить ее победу», — сказал Столтенберг в интервью телеканалу CBS.

При этом Столтенберг подчеркнул, что победа Киева в конфликте с РФ является предварительным условием «любого будущего членства для Украины» в альянсе.

Он добавил, что для переговорного урегулирования конфликта с выходом на «устойчивый и справедливый мир» требуется продолжать широкую военную поддержку Украины.

На саммите НАТО, который пройдет на следующей неделе в Вашингтоне, будут, по словам Столтенберга, утверждены решения о создании объединенного командования в Германии для координации помощи Украине, организации «логистических хабов в восточной части альянса» и подготовке украинских сил.

НАТО