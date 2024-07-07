Генсек НАТО: никто не говорил о приглашении Украины в альянс через 10 лет

«Никто конкретно про десять лет не говорил, но очевидно, что принятие Украины — это очень серьезный вопрос… Самое важное, что нам надо делать, — это наращивать поддержку Украины, чтобы обеспечить ее победу», — сказал Столтенберг в интервью телеканалу CBS.