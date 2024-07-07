Генсек НАТО: никто не говорил о приглашении Украины в альянс через 10 лет

«Никто конкретно про десять лет не говорил, но очевидно, что принятие Украины — это очень серьезный вопрос… Самое важное, что нам надо делать, — это наращивать поддержку Украины, чтобы обеспечить ее победу», — сказал Столтенберг в интервью телеканалу CBS.
При этом Столтенберг подчеркнул, что победа Киева в конфликте с РФ является предварительным условием «любого будущего членства для Украины» в альянсе.
Он добавил, что для переговорного урегулирования конфликта с выходом на «устойчивый и справедливый мир» требуется продолжать широкую военную поддержку Украины.
На саммите НАТО, который пройдет на следующей неделе в Вашингтоне, будут, по словам Столтенберга, утверждены решения о создании объединенного командования в Германии для координации помощи Украине, организации «логистических хабов в восточной части альянса» и подготовке украинских сил.