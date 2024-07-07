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СМИ: Виктор Орбан 8 июля прибудет в Китай

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после визитов на Украину, в Россию и Азербайджан отправился в Китай, cообщило венгерское издание 444.hu. Согласно его данным, венгерский премьер прибудет в Пекин 8 июля. Накануне Орбан анонсировал несколько «неожиданных» встреч на следующей неделе.

Источник: РИА "Новости"

По данным 444.hu, правительственный самолет Dassault Falcon 7X следует из Будапешта в Пекин и, предположительно, на его борту находится Виктор Орбан.

2 июля Виктор Орбан посетил Киев и провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским о возможности прекращения огня перед переговорами с Россией. Через три дня он прибыл с необъявленным визитом в Москву, где обсудил российско-украинский конфликт с президентом РФ Владимиром Путиным.

Поездка в Россию готовилась в условиях «полной секретности», говорил Виктор Орбан. По его словам, на следующей неделе он планирует еще несколько неожиданных встреч, о которых не будет объявлено заранее.