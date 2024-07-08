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В США раскрыли, почему Украина стягивает войска к границе с Белоруссией

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. ВСУ стягивают силы к границе с Белоруссией для военных провокаций, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Источник: РИА "Новости"

«Они (украинцы. — Прим. ред.), вероятнее всего, пытаются спровоцировать Белоруссию, чтобы та атаковала. Таким образом они надеются на то, что страны НАТО придут к ним на помощь», — предположил эксперт.

По мнению Джонсона, члены Североатлантического альянса не станут идти на поводу у Киева и не захотят помогать в случае прямого конфликта Украины с северным соседом.

Ранее начальник генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Владимир Куприянюк сообщил, что Минск на фоне военной активности на Украине в приграничье с Белоруссией усиливает южные рубежи.

Он подчеркнул, что в интересах обеспечения безопасности регулярно проводятся совместные тренировки разнородных сил и средств по реагированию на возможные провокации и инциденты.

НАТО