Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывший глава Осинского района уволился из мэрии Добрянки

Заместителем главы Добрянки по жилищно-коммунальному хозяйству назначен Алексей Симонов, сообщается на сайте администрации Добрянского городского округа. Первым обратило внимание эту информацию издание «Комсомольская правда в Перми». Алексей Симонов занял этот пост 1 июля.

Источник: Reuters

Господин Симонов более 15 лет работал директором МКУ «Добрянское имущественное казначейство». Яков Лузянин, ранее занимавший эту должность, покинул пост по собственному желанию.

До работы в Добрянском округе господин Лузянин руководил Осинским районом (с сентября 2013 по февраль 2020 года). В 2021 году трудоустроился в мэрии Добрянки. В 2023 году после перехода в администрацию губернатора главы округа Константина Лызова претендовал на пост руководителя территории, но проиграл конкурс директору краевого ГБУ «Центр развития ЖКХ» Дмитрию Антонову.