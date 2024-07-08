Бывший глава Осинского района уволился из мэрии Добрянки

До работы в Добрянском округе господин Лузянин руководил Осинским районом (с сентября 2013 по февраль 2020 года). В 2021 году трудоустроился в мэрии Добрянки. В 2023 году после перехода в администрацию губернатора главы округа Константина Лызова претендовал на пост руководителя территории, но проиграл конкурс директору краевого ГБУ «Центр развития ЖКХ» Дмитрию Антонову.