Партия Ле Пен уступила левым и альянсу Макрона во втором туре выборов

По данным экзитполов Elabe, «Новый народный фронт» лидирует во втором туре выборов, опережая коалицию Макрона и «Национальное объединение», он получает от 175 до 205 мест в парламенте. Коалиции «Вместе» достанется от 150 до 175 мест, а партии Ле Пен — от 115 до 150 мест.