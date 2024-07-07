Партия Ле Пен уступила левым и альянсу Макрона во втором туре выборов

По данным экзитполов Elabe, «Новый народный фронт» лидирует во втором туре выборов, опережая коалицию Макрона и «Национальное объединение», он получает от 175 до 205 мест в парламенте. Коалиции «Вместе» достанется от 150 до 175 мест, а партии Ле Пен — от 115 до 150 мест.
Лидер «Непокоренной Франции» (входит в коалицию «Нового народного фронта») Жан-Люк Меланшон заявил, что французы «явно исключили худшее решение». Он считает, что Макрон должен признать поражение, «не пытаясь каким-либо образом его обойти». «Президент имеет власть и обязан призвать “Новый народный фронт” к формированию правительства», — подчеркнул Меланшон.
Во Франции завершился второй тур внеочередных парламентских выборов. В первом туре, состоявшемся 30 июня, победило ультраправое «Национальное объединение», набрав 33% голосов, вторым стал «Новый народный фронт» (NFP) с 28%. Альянс Макрона был лишь третьим с 22%.
Президент распустил парламент и назначил досрочные выборы после поражения его партии от ультраправых на выборах в Европарламент. «Национальное объединение» Ле Пен и Барделлы тогда получило 31,4% голосов, а партия Макрона «Возрождение» — вдвое меньше (14,6%).