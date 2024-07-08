Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах на фоне воздушной тревоги

«В Сумах был слышен звук взрыва», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской области была объявлена воздушная тревога.
В Министерстве обороны России никак не прокомментировали данные сообщения.
Ранее в этот же день стало известно о взрывах в Павлограде Днепропетровской области Украины. В регионе объявляли воздушную тревогу.
Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Президент России Владимир Путин отмечал, это стало ответом на террористические действия киевского режима.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.