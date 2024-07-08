В МИД РФ прокомментировали вопрос о возможном снятии моратория на смертную казнь

Он напомнил, что мораторий на смертную казнь установили в то время, когда Россия стала членом Совета Европы — это было одно из обязательств, которое российская сторона взяла на себя.
«Сейчас всё зависит от позиции тех органов власти, которые принимают соответствующее решение на основе той же самой общественной дискуссии. В то же время надо помнить, что есть соответствующая позиция, сформулированная Конституционным судом РФ: мораторий действует и он должен соблюдаться и сохраняться. Общественные дискуссии будут всегда, но дойдет ли до каких-то конкретных шагов — надо дождаться», — сказал Лукьянцев.