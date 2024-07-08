В МИД РФ прокомментировали вопрос о возможном снятии моратория на смертную казнь

В последнее время, в особенности после теракта в «Крокус Сити Холле» в марте этого года, в обществе вновь подняли вопрос о возможности снятия моратория на смертную казнь. Несмотря на все эти дискуссии, позиция по этой теме, которая была сформулирована Конституционным судом РФ, сохраняется — мораторий действует, его должны соблюдать. Об этом заявил в интервью «Известиям» директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев.