Орбан прибыл в Китай, где проведет переговоры с Си Цзиньпином

«Миссия мира премьер-министра Виктора Орбана продолжается. Глава правительства рано утром в понедельник прибыл в Пекин… В течение дня Виктор Орбан встретится с председателем КНР Си Цзиньпином», — приводит слова Хаваши агентство MTI.
Орбан также опубликовал в соцсети Х фото из аэропорта, подписав «Миссия мира 3.0. Пекин».
В пятницу премьер с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом Владимиром Путиным. Лидеры обсудили вопросы, связанные в том числе с украинским кризисом. По словам Орбана, визит был продиктован интересами его страны, а также стремлением добиться мира на Украине. Поиск решения конфликта в Восточной Европе он назвал своей христианской обязанностью.
Орбан указал, что его не пугают возможные последствия поездки для политической карьеры на Западе. Также он анонсировал проведение нескольких «таких же неожиданных» встреч.
Глава евродипломатии Жозеп Боррель и председатель Евросовета Шарль Мишель выпустили специальные заявления, в которых подчеркнули, что Орбан не представляет Евросоюз на внешней арене и не имеет мандата на визит в Россию, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. В ЕК утверждают, что поездка премьера якобы нарушает единство Запада в отношении политики по Украине. В ответ Орбан подчеркнул заявив, что из-за «бреда брюссельских бюрократов» усилия по установлению мира не приносят результатов.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто посоветовал европейским политикам «пристегнуть ремни» перед следующими действиями Орбана в рамках «миссии мира».