Орбан прибыл в Китай, где проведет переговоры с Си Цзиньпином

Глава евродипломатии Жозеп Боррель и председатель Евросовета Шарль Мишель выпустили специальные заявления, в которых подчеркнули, что Орбан не представляет Евросоюз на внешней арене и не имеет мандата на визит в Россию, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. В ЕК утверждают, что поездка премьера якобы нарушает единство Запада в отношении политики по Украине. В ответ Орбан подчеркнул заявив, что из-за «бреда брюссельских бюрократов» усилия по установлению мира не приносят результатов.