Во Франции после победы на выборах левых произошли столкновения с полицией

Во втором туре внеочередных парламентских выборов во Франции победила коалиция левых партий «Новый народный фронт», блок президента Эммануэля Макрона «Вместе!» занял второе место, а правое «Национальное объединение» Марин Ле Пен вопреки прогнозам оказалось лишь третьим. Ни одна из партий не получает абсолютного большинства в Национальном собрании, что осложнит формирование нового правительства. После оглашения предварительных результатов в крупных городах Франции традиционно произошли столкновения левых с полицией.