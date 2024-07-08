МИД РФ назвал невозможным возвращение в Совет Европы

«Это совсем гипотетическая ситуация, потому что она невозможна с юридической точки зрения. Мысли вернуться туда просто не возникает, потому что это невозможно», — сказал он.
По словам дипломата, «невозможно находиться под юрисдикцией Европейского суда по правам человека, если вы не являетесь участником Европейской конвенции по правам человека».
Он отметил, что обстоятельства, связанные с выходом России из состава Совета Европы, сопровождались многочисленными, в том числе процедурными, нарушениями со стороны организации.
Россия вышла из Совета Европы в марте 2022 года. В заявлении указывалось, что государства НАТО и Евросоюза последовательно «превращают организацию в инструмент антироссийской политики, отказываясь от равноправного диалога и от всех принципов, на которых создавалась структура». Это было ответом на решение Комитета министров Совета Европы о приостановке прав РФ в комитете и Парламентской ассамблее СЕ «в связи с вооруженным вторжением на Украину».