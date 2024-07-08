МИД Нидерландов разочарован реакцией РФ на решение по экспорту F-16 на Украину

Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп назвал «разочаровывающим ответом» реакцию посла РФ в Гааге на решение дать разрешение на экспорт истребителей F-16 на Украину. Российский дипломат ранее сказал, что самолеты, а также аэродромы, с которых те взлетают, будут рассматриваться как «законные цели».