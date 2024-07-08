МИД Нидерландов разочарован реакцией РФ на решение по экспорту F-16 на Украину

«Это показывает, что Россия не готова найти решение конфликта, она просто угрожает, и мы это не одобряем», — сказал господин Велдкамп телеканалу NOS (перевод по «РИА Новости»).
Министерство внешней торговли и развития сотрудничества Нидерландов выдало лицензию на экспорт 24 истребителей F-16 и 7 авиационных двигателей для этого типа самолетов на Украину в июне. Минобороны страны обещало «скоро» начать поставки. Посол РФ называл это «необдуманным шагом». Москва рассматривает его «как сознательное движение Гааги в сторону эскалации конфликта и дестабилизации обстановки».