Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД Нидерландов разочарован реакцией РФ на решение по экспорту F-16 на Украину

Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп назвал «разочаровывающим ответом» реакцию посла РФ в Гааге на решение дать разрешение на экспорт истребителей F-16 на Украину. Российский дипломат ранее сказал, что самолеты, а также аэродромы, с которых те взлетают, будут рассматриваться как «законные цели».

Источник: AP 2023

«Это показывает, что Россия не готова найти решение конфликта, она просто угрожает, и мы это не одобряем», — сказал господин Велдкамп телеканалу NOS (перевод по «РИА Новости»).

Министерство внешней торговли и развития сотрудничества Нидерландов выдало лицензию на экспорт 24 истребителей F-16 и 7 авиационных двигателей для этого типа самолетов на Украину в июне. Минобороны страны обещало «скоро» начать поставки. Посол РФ называл это «необдуманным шагом». Москва рассматривает его «как сознательное движение Гааги в сторону эскалации конфликта и дестабилизации обстановки».