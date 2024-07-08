В Братском районе приостановили муниципальную реформу

Несмотря на это, мы приняли решение приостановить реформу. Люди еще не готовы к изменениям и просят дать им больше времени на обдумывание. Я всегда прислушиваюсь к людям, которые четыре года назад избрали меня на пост мэра Братского района. Я благодарю всех тех, кто поддержал мою инициативу об объединении, — сказал в видеообращении Александр Дубровин.