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В Братском районе приостановили муниципальную реформу

Братский район пока не будут преобразовывать в Братский муниципальный округ. Соответствующую реформу приостановили. Об этом у себя в телеграм-канале сообщил мэр района Александр Дубровин, передаёт информационное агентство «ТК Город».

Источник: ТК Город

В конце мая Дума Братского района по инициативе мэра приняла решение провести муниципальную реформу, объединив все посёлки, сёла, деревни и другие муниципальные образования в единый округ. В числе прочего это означало бы отмену выборов глав поселковых администраций. С другой стороны, округ получил бы больше возможностей для участия в федеральных программах и проектах. В последние дни в Братском районе проводились необходимые публичные слушания по вопросу о муниципальной реформе. Как отметил в видеообращении Александр Дубровин, подавляющее большинство муниципальных образований высказались за объединение.

Несмотря на это, мы приняли решение приостановить реформу. Люди еще не готовы к изменениям и просят дать им больше времени на обдумывание. Я всегда прислушиваюсь к людям, которые четыре года назад избрали меня на пост мэра Братского района. Я благодарю всех тех, кто поддержал мою инициативу об объединении, — сказал в видеообращении Александр Дубровин.

В этом году в Иркутской области появилось два муниципальных округа — Чунский и Усть-Илимский. Аналогичная муниципальная реформа в настоящее время проводится ещё в нескольких районах Иркутской области.